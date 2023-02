Harry styrter ned ad rangstigen

Når man undsiger sig de kongelige pligter og flytter til udlandet, kan man ikke længere regne med at blive kongeligt behandlet til de officielle begivenheder.

Det skriver Vanity Fair , og den kongelige ekspert Katie Nicholl fastslår i Mirror, at hertugen og hertuginden af Sussex bør kaste et blik på prins Harrys kusiner for at se, hvor og hvordan tingene kommer til at arte sig fremover.

Prins Harry og Meghan kan ikke forvente sammen officielle behandling til kong Charles' kroning, mener ekspert. Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix

- Prinsesse Beatrice og prinsesse Eugenie deltager som prins Andrews døtre i de vigtige familiesammenkomster og -mærkedage, men de er ikke i rampelyset - og de kommer ikke med ud på balkonen på Buckingham Palace, når de kongelige skal vise sig for folket.

Imidlertid forlyder det fra det britiske kongehus, at kong Charles har bedt ærkebiskoppen om at finde en mulighed for, at kongens yngste søn og dennes hustru sidder med helt op blandt de kongelige i Westminster Abbey under kroningen.

Men om det er muligt, må tiden vise. Der er endnu et stykke tid til 6. maj, hvor kroningen skal finde sted - i øvrigt på Harry og Meghans søn Archies fødselsdag.

Ved kroningen skal fokus primært være på kong Charles og hans hustru Camilla. Foto: Chris Jackson/Ritzau Scanpix

Nicholls tilføjer, at det allerede er blevet fastslået, at det kun er 'de arbejdende kongelige', der kan komme på tale på balkonen i forbindelse med kroningen. Og det slås også fast, at fokus denne dag skal være på kong Charles, dronning Camilla, prins William og prinsesse Kate.

Så mens kong Charles kæmper for at samle sin familie omkring sig på den store dag, hvor han officielt bliver konge over Storbritannien, er han altså oppe imod den kongelige etikette og og ditto regelsæt.

Noget tyder i hvert fald på, at Harry og frue officielt styrter ned ad rangstigen. Om de kan genforenes med familien og få klinket alle skårene efter 'Spare'-bogen, må tiden vise.