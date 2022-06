Hemmelig kæreste smuglet ind på slottet

Det danske kronprinspar var i fredag aften i Oslo for at fejre prinsesse Ingrid Alexandras 18 års fødselsdag.

Ud over konger, dronninger, prinser og prinsesser fra hele Europa var der også inviteret en helt særlig gæst til den norske tronarvings fødselsdag.

Ifølge norsk Se og Hør var prinsesse Ingrid Alexandras hemmelige kæreste med til festlighederne.

Hendes flamme hedder Magnus og blev smuglet ind på slottet - dog ikke uden at Se og Hørs kamera fangede den generte unge mand.

Ifølge det norske medie har Ingrid Alexandra og Magnus dannet par igennem længere tid, men de er gået under radaren og har forsøgt at holde deres forhold så skjult som muligt.

Ud over Magnus var også en række af Ingrid Alexandras venner med til at fejre hende. De sad ved at bord for sig selv bland alle de royale.

Talte til Magnus

Under fejringen var der flere taler, og prinsessen tog også selv ordet. Her var det ikke kæreste-Magnus, men to andre unge herrer, der fik tårerne frem hos den Ingrid Alexandra.

En del af hendes tale var dedikeret til brødene, Marius og Magnus Sverre.

'I er mit sikkerhedsnet. Jeg ved, jeg altid kan komme til jer, hvis der er noget. Marius, tak for alt jeg har lært af dig, og for at vi kan snakke sammen om alt. Tak for at du altid beskytter mig, sagde hun til sin halvbror, mens lillebror Magnus Sverre fik følgende ord:

'Magnus, du er altid sød ved mig, når jeg har brug for det. Tak, fordi du giver mig et kram, når jeg har en lidt ekstra hård dag. Jeg er så stolt af at have jer som brødre', sagde hun.