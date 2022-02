Her stiller vi det forbudte spørgsmål til Kate

I 2021 lancerede hertuginde Kate af Cambridge fonden The Royal Foundation Centre for Early Childhood, og det er i den forbindelse, at hun tirsdag og onsdag er på besøg i Danmark.

Det var dog ikke hendes ellers meget prisværdige arbejde for små børns vilkår, vi var interesserede i at spørge til, da Ekstra Bladets udsendte opsøgte hertuginde Kate på Amalienborg Slotsplads onsdag eftermiddag.

Her besøgte hun først dronning Margrethe en halv times tid i Christian IX’s Palæ, inden kronprinsesse Mary ledsagede Kate på en gåtur de cirka 150 meter tværs over pladsen til sin og kronprinsens bopæl, Frederik den VIII’s Palæ, hvor hertuginden og kronprinsessen skulle indtage en privat frokost.

Dette var en sjælden anledning til ansigt til ansigt at få hertuginden til at forholde sig til den aktuelle krise i det britiske kongehus, hvor familiens sorte får prins Andrew længe har haft hele verdens bevågenhed pga. hans påståede fortid som seksuel krænker.

Det britiske kongehus har således endnu ikke været ude og kommentere sex-beskyldningerne mod ham eller det kontroversielle forlig i den civile retssag, som han for nylig indgik med Virginia Giuffre, der har beskyldt prins Andrew for at have begået seksuelle overgreb mod hende, da hun var bare 17 år.

Efter at have besøgt dronning Margrethe gik hertuginde Kate med kronprinsesse Mary mod dennes bopæl på Amalienborg. Kort efter at dette billede blev taget, fik Ekstra Bladet mulighed for at råbe Kate an - dog uden svar. Foto: Ritzau Scanpix

Mange folk på plads

På den store plads befandt sig en hel horde af turister, danske kongetro og andre nysgerrige linet op i håb om at få et glimt af de to royale kvinder på deres færd over Amalienborg Slotsplads.

Et glimt fik de - men ord var der ingen af. Hverken til presse eller 'publikum'. Ej heller da Ekstra Bladet møvede sig frem i forreste række og fik lejlighed til at råbe de oplagte spørgsmål til hertuginde Kate:

- Dutchess Kate? Dutchess Kate? What are your thoughts on the sexual allegations against prince Andrew?

- What are your comments on the settlement in the civil lawsuit?

Eller oversat:

- Hertuginde Kate? Hertuginde Kate? Hvad er dine tanker omkring sex-beskyldningerne mod prins Andrew?

- Hvad er dine kommentarer til det indgåede forlig i den civili retssag?

Var advaret

Der blev vinket og smilet, som det sig hør og bør, men svaret på spørgsmålet fortoner sig desværre i den småkraftige vind på det ellers dejligt solbeskinnede Amalienborg.

Det var således alt, vi nåede at spørge om, inden Kate og Mary var væk igen - på vej over mod journalist-området, hvor den slags spørgsmål fra den frie presse herhjemme ville resultere i bortvisning.

Journalister var nemlig på forhånd blevet advaret og havde fået streng besked om, at de ikke måtte stille spørgsmål om skadaleprinsen til hertuginden. Den britiske ambassade havde endda, ifølge B.T, truet med, at journalister ville blive smidt væk fra den såkaldte presse-pool, hvis man trodsede ordren.

Sådan spiller klaveret dog ikke hos Ekstra Bladet, så vi stillede os andetsteds og fik således lejlighed til at forhøre os hos hertuginden, da hun gik forbi på ganske kort afstand.

Journalisten.dk lavede før Kates besøg en rundspørge blandt tabloide danske medier for at høre, om de ville turde at spørge til sagen eller adlyde parolerne.

- Jeg tror ikke, at Kate har noget interessant at sige, og derfor er der ikke nogen grund til at spørge, sagde chefredaktør på Se og Hør Niels Pinborg tidligere onsdag til fagbladet.

Det mener Ekstra Bladet nu nok, at der er.

Havde vi forventet et svar? Nej.

Mener vi, at det i signalværdiens tegn er vores pligt som kritisk medie at spørge? Ja.