En begravelse er altid en trist begivenhed, men der er særligt et øjeblik under prins Philips begravelse, der skaber opmærksomhed

Dronningen af Storbritannien, Elizabeth, har mistet sin mand gennem 73 år, prins Philip.

Den 99 årige prins døde 9. april og blev begravet lørdag. Derfor skal dronningen nu lære at leve alene, og det blev meget tydeligt allerede under begravelsen.

I kirken måtte hun nemlig sidde helt alene, fordi der var særlige restriktioner ved begravelsen på grund af coronapandemien.

Det skaber overskrifter verden over hos blandt andre CNN og TIME.

Flere kameraer fangede den hjerteskærende scene, hvor dronningen sad helt alene på bænken i kapellet. Foto: JONATHAN BRADY/Ritzau Scanpix

Det hjerteskærende øjeblik har da også vakt opmærksomhed på sociale medier. Blandt andre den tidligere tv-vært Piers Morgan har delt billedet på Twitter.

'Har der nogensinde været et mere hjerteskærende billede af dronningen?' spørger han blandt andet i opslaget.

Han er dog ikke den eneste. Flere brugere på platformen har valgt at dele billedet.

Restriktioner

Dronning Elizabeth og prins Philip blev gift i juli 1947, og de nåede derfor at være gift i hele 73 år, før prinsen gik bort 9. april.

Begravelsen blev en noget anderledes en af slagsen, end man ellers ser blandt royale. På grund af coronapandemien har det nemlig været nødvendigt at indføre restriktioner, som blandt andet gjorde, at der kun måtte være 30 i kirken.

Derudover var det britiske folk blevet bedt om at blive hjemme i stedet for at møde op. Det var der dog mange, der ikke overholdt, og de troppede i stedet op for at lægge blomster og vise deres respekt.

Enkelte brugte dog begivenheden i en anden sammenhæng. En kvinde valgte nemlig at demonstrere topløs under mindehøjtideligheden.