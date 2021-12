Hollands kongehus beklager regelbrud under fødselsdagsfest

Hollands kongehus har onsdag beklaget, at det i sidste uge inviterede 21 gæster til fødselsdagsfest for at fejre kronprinsesse Catharina-Amalias 18-års fødselsdag stik imod landets coronaregler.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Familien bestræbte sig på at behandle coronavirus-reglerne ansvarligt med denne udendørssammenkomst og ved at tage forholdsregler inklusiv test og social afstand, har landets premierminister, Mark Rutte, skrevet i et brev til parlamentet.

- Kongen (Willem-Alexander, red.) har informeret mig om, at det ved nærmere eftertanke ikke var en god idé at arrangere sammenkomsten.

I Holland er det i øjeblikket kun tilladt at have fire gæster over 13 år på besøg ad gangen i private hjem.

Festen blev holdt lørdag i sidste uge i en park, der støder op til et slot ejet af den royale familie. Gæsterne havde på forhånd fået at vide, at de skulle være vaccineret, coronatestet og holde afstand til hinanden.