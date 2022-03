Hollywood-stjerne nægtede at lyve om sex med Meghan

Hvor meget er moral værd?

Et beløb, der ikke kan købes for penge.

Det understreger skuespilleren Simon Rex i et nyt interview, efter at han har nægtet at lyve om, at han skulle have haft et seksuelt forhold til hertuginde Meghan, dengang hun stadig var skuespiller.

Og det har hertuginde Meghan udtrykt sin store taknemmelighed over i en besked til Simon Rex.

Det fortæller han til The Guardian.

- Hun sagde, at det er rart at vide, at der stadig findes gode mennesker, siger Simon Rex til avisen og tilføjer, at han har indrammet brevet og hængt det op i sit hjem.

Simon Rex var økonomisk på spanden, da han blev tilbudt næsten en halv million danske kroner for at lyve om hertuginde Meghan. Arkivfoto: Ndz/Star Max/Ipx/Ritzau Scanpix

Simon Rex har tidligere hævdet, at et britisk tabloidmedie tilbød ham en stor pose penge, hvis han påstod at have haft et forhold til hende, efter de mødte hinanden under indspilningerne af serien 'Cuts' i 2005.

Det vil sige mere end 11 år inden, at hun i 2016 mødte prins Harry på en blind date.

Ifølge den 47-årige skuespiller ville han få 70.000 amerikanske dollars - svarende til omkring 478.000 danske kroner - hvis han fortalte, at han havde været i seng med hertuginden.

- Jeg var helt flad på det tidspunkt og havde brug for pengene. Men jeg skulle være på madkuponer, før jeg ville gøre det, udtalte han i sjov.