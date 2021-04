Hylder prins Philip

Dronning Elizabeths mand, den britiske prins Philip, er død i en alder af 99 år. Det er sket kort tid efter, at prinsen var 28 dage indlagt efter en hjerteoperation.

Det oplyser det britiske kongehus fredag på sin hjemmeside.

Kort tid efter prins Philips død har premierminister Boris Johnson nu udtalt sig. I sin udtalelse lægger Boris Johnson vægt på de ting, som prins Philip har gjort i sin tjeneste for Storbritannien og sit ægteskab med dronning Elizabeth.

- Det er med stor sorg, at jeg blev informeret fra Buckingham Palace om, at Hans Kongelige Højhed prins Philip er gået bort i en alder af 99, starter Boris Johnson med at sige.

Den britiske prins Philip er død - 99 år

Boris Johnson har været premierminister siden 2019. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Vi må tænke på majestæten

Boris Johnson understreger, at offentlighedens tanker i dag burde være hos prinsens familie.

- Nationen må i dag tænke på majestæten og hendes familie, siger Boris Johnson, der også hylder prins Philips arbejde i det britiske forsvar og for den store støtte, han har været for dronning Elizabeth.

- De (familien. red.,) har ikke kun mistet en højt elsket og respekteret offentlig figur, men også en hengiven ægtemand og elskende far, bedstefar og i de seneste år, oldefar, fortsætter premierministeren.

Efter hjerteproblemer: Prins Philip opereret

- Han var den ægtefælle, der har tjent i længst tid, og en af de sidste overlevende, der har tjent i hæren under Anden Verdenskrig, siger Boris Jonhson.

Prins Philip og dronning Elizabeth har været gift siden 1947.

I en alder af 96 år trak han sig i 2017 tilbage fra sin officielle pligter for det britiske kongehus, og efterfølgende blev han sjældent set i det offentlige liv.

Prins Philips officielle titel er hertug af Edinburgh, og han har danske rødder som oldebarn af Christian IX.