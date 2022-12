I dag sker det: Første gang i 70 år

For første gang i 70 år er det en konge, der skal holde den traditionsrige juletale for briterne

Den 25. december er alle øjne rettet mod én bestemt herre.

Nemlig kong Charles, der for første gang efter dronning Elizabeths død skal holde den traditionsrige juletale til befolkningen.

Det er første gang i 70 år at en konge skal tale til befolkningen. Dronning Elizabeth, der døde 8. september, har holdt talen hvert år i hele sin regeringstid med undtagelse af 1969, skriver Independent.

Der er ikke sluppet noget ud om, hvad kongen siger i sin tale, men ifølge The Guardian, så forventes det, at han vil mindes sin mor, dronning Elizabeth. Det forventes derimod ikke ifølge Independent, at kong Charles nævner noget som helst om prins Harry og hertuginde Meghans Netflix-dokumentar, der handler om prins Harry og hans kones anstrengte forhold til det britiske kongehus.

Annonce:

En dokumentar som mere end 28 millioner husstande har set, hvilket gør det til den mest sete dokumentar-debut nogensinde på Netflix, oplyser Netflix selv i en pressemeddelelse.

Kong Charles blev officielt konge den 8. september, samme dag som dronning Elizabeth døde. Han får dog først kronen på hovedet 6. maj 2023.

Her vil også kong Charles' kone, Camilla, blive kronet som dronning.

Læs også: Et langt royalt liv i billeder

Så rig var hun - så meget arver Charles

Her er kong Charles' mange slotte