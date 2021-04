I dyb sorg: 'Han vil blive savnet meget'

'Min farfar var en mand af ære og en mand med god humor'.

Sådan lyder de indledende ord fra prins Harry, der netop har offentliggjort en udtalelse i forbindelse med sin farfar, prins Philips, død.

Udtalelsen kommer ganske kort tid efter, at hans storebror, prins William, ligeledes har offentliggjort en officiel udtalelse om tabet af prins Philip.

'Han var helt sig selv (...), og han kunne få alles opmærksomhed i et rum på grund af sin charme - og også fordi man aldrig vidste, hvad han ville sige som det næste,' lyder det fra prins Harry i udtalelsen.

Prins Harry fortæller videre, at prins Philip vil blive husket for mange ting - for at være hertug, dronningens følgesvend og som en god mand, men mest af alt vil prins Harry huske ham som 'farfar' med alle de gode minder, det indebærer.

'For mig, ligesom for mange af jer andre, der har mistet en, I elsker, eller en bedsteforælder, var han farfar. Grillmesteren, mesteren af jokes og fræk til det sidste,' lyder det videre.

Prins Philip blev 99 år. Foto: Steve Parsons/Ritzau Scanpix

En klippe

I udtalelsen lægger prins Harry også vægt på, at prins Philip har været en stor støtte for dronning Elizabeth igennem årene, og at han er stolt af, at prins Philip har været trofast til det sidste.

'Han har været en klippe for Hendes Majestæt Dronning Elizabeth med en betingelsesløs hengivenhed, han har været ved hendes side igennem 73 års ægteskab, og imens jeg kunne fortsætte, ved jeg, at han med en øl i sine hænder ville sige 'Åh, kom nu videre', lyder det fra prins Harry, inden han afslutter:

'Så med det, farfar - tak for din tjeneste, din dedikation til bedstemor, og fordi du altid har været dig selv. Du vil blive savnet meget, men altid husket - af nationen og af verden. Meghan, Archie og jeg (ligesom din kommende oldedatter) vil altid have en speciel plads til dig i vores hjerter,' lyder det.

Det forventes, at prins Harry, der er bosat i Los Angeles med sin kone, Meghan, og deres søn, Archie, vil deltage, når prins Philip begraves 17. april.

Meghan deltager ikke, da hun er højgravid, og hendes læge har i den forbindelse anbefalet, at hun bliver hjemme.

Når Harry ankommer til England i forbindelse med begravelsen, bliver det første gang siden det omdiskuterede interview, som han og Meghan gav til Oprah Winfrey, at han mødes med sin royale familie.

I interviewet fortalte Harry og Meghan blandt andet ærligt om, at de ikke har følt, at de har fået den hjælp, de havde brug for, af kongehuset, da Meghan kæmpede med sit mentale helbred, og at de blandt andet derfor valgte at trække sig fra deres royale pligter.