I ny skandale

Endnu en møgsag har potentielt ramt britiske prins Andrew.

En tyrkisk kvinde, der lige nu sagsøger en svindler for at have stjålet fra sig, har nemlig i forbindelse med sagen opgivet detaljer, der implicerer prinsen i sagen.

Det skriver flere britiske medier, der dækkede retssagen ved den britiske landsret fredag.

Selvom prins Andrew og ekskonen, Sarah Ferguson, ikke er direkte anklagede i sagen, er de alligevel blevet et omdrejningspunkt.

Det sker, fordi kvinden Nebehat Isbilen i retten har påstået, at hun har overført 750.000 engelske pund svarende til omkring 6,6 millioner kroner til prinsens konto tilbage i 2017.

Ifølge kvinden var det bankmanden Selman Turk, der overtalte hende til at sende pengene til prinsen.

Hendes forklaring er, at hun overførte pengene til prinsens konto, fordi de var en betaling for, at hun kunne få hjælp til at få lavet et britisk pas.

Hun betalte ifølge egen forklaring 350.000 pund ekstra til prinsen og 225.000 pund til Sarah Ferguson.

Har ikke forklaret beløb

Daily Mail, der ved til stede i retten, kan berette, at prinsen har tilbagebetalt de 750.000 pund, men han har endnu ikke forklaret, hvordan pengene havnede på hans konto til at starte med.

Prins Andrews tidligere privatsekretær Amanda Thirsk er dog blevet afsløret i at have udtalt, at pengene skulle bruges til prinsesse Beatrices bryllup med Eduardo Mapelli Mozzi.

Daily Mail er i besiddelse af udskrifter fra et opkald mellem den tyrkiske kvindes bank og prinsens kontor.

Til avisen har en repræsentant for prins Andrew udtalt, at man endnu ikke kan udtale sig om retssagen.

Selman Turk er anklaget for at have stjålet over 40 millioner pund fra den tyrkiske kvinde. Sagen kører ved den britiske landsret.

Bankmanden nægter sig skyldig i anklagerne.