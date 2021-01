Indgår forlig med medie

Prins Harry og Mail on Sunday har indgået et forlig. Derfor kommer prinsen ikke til at fuldføre søgsmålet mod mediet

Det skabte røre i Storbritannien, da Prins Harry og konen, hertuginde Meghan Markle, i starten af 2020 annoncerede, at de ville trække sig fra deres roller i det britiske kongehus.

Det gør det stadig, og nu har prinsen erklæret krig mod medierne, som ifølge ham skriver falske og skadelige historier om ham og den tidligere skuespiller.

Én anklage har han dog nu valgt at trække tilbage.

Det skriver det engelske tabloidmedie The Sun.

Sagen omhandler mediet Mail on Sunday, som i oktober bragte en artikel om, at prinsen var ligeglad med den britiske flåde, efter han fratrådte sin royale rolle.

Ifølge The Sun fortæller prinsens advokat, at han blev 'frustreret og ked af' de beskyldninger, som blev pålagt ham i den pågældende artikel.

Prins Harry har været udsendt i Afghanistan og efterfølgende været meget engageret i den britiske hær og flåde, og derfor ramte beskyldningerne ham ekstra hårdt.

Advokaten pointerer desuden, at de har ramt hans troværdighed blandt veteraner blandt flåden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Meghan Markle er bestemt heller ikke fan af mediernes dækning af hende og prins Harry. Hun samarbejder ikke længere med de engelske medier Daily Mail, the Sun, The Mirror og The Express. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

214 klager over dansende dronning

Prins Harry anlagde derfor et civilt søgsmål mod Mail on Sunday, men det er blevet stoppet, da avisen 27. december valgte at trykke en undskyldning til prinsen for beskyldningerne.

Samtidig har Mail on Sundays forelægger, Associated Newspapers, valgt at donere et uoplyst pengebeløb til prins Harrys velgørenhed og sportsbegivenhed for skadede veteraner Invictus Games Foundation.

Formuleringen, der fik prinsen til at gå den juridiske vej, lød således i Mail on Sunday:

'Informerede kilder siger, at prinsen ikke været i kontakt på telefonen, i brev eller e-mail siden sin sidste optræden som æresmedlem i marts. Det viser forfærdeligt snobberi, og en erstatning bør overvejes.'

I undskyldningen skrev Mail on Sunday samtidig, at der ikke var beviser for anklagerne, og de derfor var falske.

Afslører hvad dronningen har i håndtasken