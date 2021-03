Interview ødelægger meget

BBC's royale reporter Jonny Dymond er klar i spyttet, efter Meghan og prins Harrys interview med Oprah Winfrey: Det ødelægger meget.

Som Ekstra Bladet har kunnet beskrive her til morgen, afslørede Meghan i interviewet, at hun ikke ønskede at leve mere, ligesom hun fortalte, at det britiske kongehus udtrykte bekymring for sønnen Archies hudfarve, da hendes mor er sort og far hvid.

Disse bekymringer forklarer ifølge Meghan, hvorfor sønnen ikke fik titlen som prins.

- I de måneder, jeg var gravid, havde vi samtalen, om at han ikke kunne få titlen, og bekymringer blev også delt om, hvor mørk hans hud måtte være, når han blev født, siger Meghan i interviewet.

Meghan: - Jeg ønskede ikke at leve mere

Interviewet er et hårdt slag for det britiske kongehus, mener Jonny Dymond.

'De har afsløret de forfærdelige tøjler, der føres i paladset', skriver han i sin analyse og fortsætter:

'De har tegnet et billede af følelseskolde personer, der er gået tabt i en institution, hvor man ikke bekymrer sig for hverandre. De har talt om racisme inden for den kongelige familie'.

Meghan: Det britiske kongehus var bekymret for søns hudfarve

Hans konklusion er klar:

'Dette var et ødelæggende interview. Men Harry beskriver sin bror og far som 'fanget', og Meghan afslører, at hun gentagne gange søgte hjælp i paladset for kun at blive afvist, det er et slag for hele institutionen'.

Han tvivler på, hvor meget respons man vil se fra det britiske kongehus, da flere af beskyldningerne er af alt for privat karakter.