Kæmpe royal fuser

Forventningerne var høje.

Den britiske presse havde stort set alle sat forsiden af til at gøre opmærksom på den bombastiske Netflix-dokumentar fra prins Harry og Meghan Markle, som de forventede, ville skabe drama i det britiske kongehus.

Men det hele faldt til jorden torsdag morgen. Det store festfyrværkeri blev en fuser.

Dokumentaren er bygget op omkring venner og familie, der fortæller om prinsen og den tidligere skuespillers forhold til hinanden, ligesom de også selv fortæller om alt fra deres barndom til fremtiden sammen.

Stort set intet i dokumentaren er nyt, hvis man ser bort fra deres hjemmevideoer og billeder, som man vist skal være stor fan for at interessere sig for.

Flere private fotos af parret bliver brugt i dokumentaren, men de er lige så kedelige som resten af programmet. Foto: Netflix

En kedelig omgang

Dokumentaren vækker da heller ikke ligefrem glæde på sociale medier. En bruger på Twitter skriver: 'Kedeligt show', mens en anden skriver: 'hmm, ikke interessant og så kedelig'.

Flere skriver, at de har gemt den og glæder sig til at se den, så hos dem kommer skuffelsen nok først senere.

Der er også en række brugere, der sætter spørgsmålstegn ved præmissen for programmet, at det er alt for ensidigt og selvmodsigende. En bruger skriver:

'Jeg har altid kunnet lide dem og forstod, hvad de gjorde. Mit problem med dette er modsætningen. De ville leve et privat liv væk fra de royale og pressen. Det er fint, det kan de gøre, og jeg respekterer det. Men at udgive bøger og dokumentarer om det er ikke ligefrem det private liv, de ønskede sig?'

Den ensidige fremstilling i dokumentaren skyldes formentlig, at det britiske kongehus har valgt slet ikke at udtale sig til dokumentaren, ligesom de heller ikke er kommet med en udtalelse - endnu - efter udgivelsen.

Prins Harry og Meghan Markle har dannet par siden slutningen af 2016. Foto: Adrian Dennis/WPA Rota/nunnsyndication.com/Ritzau Scanpix

Racisme og paparazzi

En stor del af dokumentaren fokuserer på det pres, parret har oplevet fra pressen. Det indebar blandt andet racistiske formuleringer og overskrifter, og at de blev fulgt af paparazzi-fotografer, hvorend de befandt sig.

Prinsen fortæller om, hvordan det også skete for ham som barn og for hans mor, prinsesse Diana, mens Meghan Markle fortæller om, hvordan det var at træde ind i den verden udefra.

Det mest 'nye' på det område er, at Meghan Markle afslører, hvordan hun på et tidspunkt kontaktede politiet angående paparazzier, som holdt i biler ude foran hendes dør. Men politiet gjorde ikke noget ved den sag.

Derudover fokuserer episode to og tre på den racistiske behandling, hun og hendes familie blev udsat for, men også dette har været beskrevet vidt og bredt, ligesom prins Harry allerede dengang udsendte en officiel udtalelse om det.

Episode et, to og tre bragte således ikke meget nyt på banen. Tre episoder mere er på vej og kan ses på Netflix næste torsdag, så måske kommer der rent faktisk noget frem i dem.

