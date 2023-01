Kaster far under bussen: Bemærkelsesværdig usjov

Prins Harrys bog, der først officielt udkommer på tirsdag, er fyldt med personlige historier om ham selv og menneskerne omkring ham.

Prins Harrys far, kongen af England, slipper heller ikke for at blive nævnt i bogen.

Det skriver Page Six, som allerede har en kopi af bogen.

I bogen fortæller prins Harry nemlig om, hvordan hans fars historier og 'jokes' sårede ham, og der aldrig blev rådet bod på det.

'Far kunne godt lide at fortælle historier, og dette var en af de bedste i hans repertoire. Han ville altid ende med et udbrud af filosofering ... Hvem ved, om jeg virkelig er prinsen af Wales? Hvem ved, om jeg overhovedet er din rigtige far?'

Annonce:

'Han ville grine og grine, selvom det var en bemærkelsesværdig usjov joke, i betragtning af det rygte, der cirkulerede om, at min egentlige far var en af mors tidligere elskere: James Hewitt. En årsag til dette rygte var Hewitts flammende røde hår, men en anden årsag var sadisme,' står der ifølge mediet i bogen.

Prins Harry er ikke imponeret over farens humor. Foto: Stine Bidstrup

Prinsen synes altså ikke, at det var spor sjovt, at hans far lavede sjov med, om han egentlig var prins Harrys rigtige far, eller om det var en helt anden.

Ifølge mediet står der også i bogen, at kong Charles aldrig direkte snakkede med prins Harry om de rygter, der cirkulerede om at Hewitt var hans egentlige far.

'Reserven' hedder Prins Harrys kommende bog, og noget tyder på, han har følt sig netop som sådan hele livet

Overalt i Europa er monarkierne i krise. Læs også: Kongehuse i flammer: Stripklubber, elefantjagt og kokain