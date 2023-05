Kendt britisk vært: Hylder folk der buhede ad Andrew

Det kan være øretæveindbydende at stikke næsen for langt frem, når kendte udtaler sig om de britiske royale afhoppere.

Bare spørg Jeremy Clarkson, som i fjor endte i en shitstorm, da han kritiserede prins Harry og især Meghan Markle.

Alligevel har den på de kanter nærmest legendariske tv-vært Carol Vorderman, 60, været ude og forsvare, at folkemængderne ved kong Charles' kroning lørdag valgte at komme med højlydte buhråb mod prins Andrew.

Ingen formel rolle

Det vanærede og skandaliserede medlem af den kongelige familie havde ikke nogen formel rolle under kroningen, idet han trak sig fra sine kongelige pligter i 2019.

Annonce:

Det skete, da hans venskab med sexmonstret Jeffrey Epstein kom frem i lyset, ligesom grove anklager mod Andrew handlede om, at han skulle have misbrugt den dengang blot 17-årige Virginia Guiffre seksuelt i 2001 både i Epsteins hjem i London og på dennes private ø Little St. James.

I fjor indgik prinsen efter et længere forløb forlig med Guiffre for at slippe for yderligere ballade.

Prins Andrew lignede ikke en, der ligefrem nød at være til kroningen af sin storebror, kong Charles. Mange ønskede da heller ikke, at han skulle være til stede - heriblandt tv-ikonet Carol Vorderman. Foto: Ritzau Scanpix

Efter skandalesagen har mange ment, at han burde være persona non grata i det britiske kongehus, men alligevel var han med til sin brors kroning.

Efterfølgende har debatten kogt på Twitter, hvor en del har ment, at det trods alt 'ikke var det rette tidspunkt' til at buhe ad kongens bror.

Carol Vorderman, der gennem årtier har været en stor tv-vært i det britiske, er ikke enig.

Carol Vorderman er nærmest en tv-institution i det britiske. I mange år var hun blandt andet medvært på evigheds-quizzen 'Countdown'. Foto: Ritzau Scanpix

'Vanæret og arrogant'

I en hånende og ironisk tone lagde hun lørdag et billede op på sin Twitter-profil af prins Andrew på vej til kroning og skrev:

Annonce:

'Andrew 'jeg er så hæderlig en mand, at jeg blev nødt til at tage til New York og fortælle Epstein, at jeg ikke ville være venner med ham, efter at han blev dømt for pædofili'' blev buhet ud af folkemængderne, da han ankom til kroningen. Godt for folkemængderne ... '.

Det har affødt et langt debatspor, hvor folk harcelerer over skandaleprinsens tilstedeværelse.

'Han skulle ikke have været der. En vanæret og arrogant kongelig,' skriver en.

'Jeg er chokeret og kaster op over, at han var der. Hvad er verden dog blevet til? Det er skræmmende,' mener en anden.

Mener det modsatte

'Prins Harry bliver kritiseret for at tage tidligt hjem, men prins Andrew var der??? Få dét til at give mening,' bedyrer en tredje.

'Sådan en patetisk person,' supplerer en fjerde.

Der er dog også dem, der mener det helt modsatte:

'Du er en ulækker person, Carol. Ingen kan lide dig, men jeg ville da ikke ønske for dig, at folk buhede ad dig.'

