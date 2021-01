Kommer med opfordring efter vaccination

Sveriges regentpar, kong Carl Gustav og dronning Silvia, er begge fredag blevet vaccineret mod coronavirus.

Det oplyser det svenske kongehus i en pressemeddelelse.

- Den store vaccinering mod covid-19 er nu i gang rundt om i vores land. Det er min forhåbning, at alle, som har mulighed for at blive vaccineret de kommende måneder, vælger at gøre det, så vi sammen og så hurtigt som muligt kan komme gennem denne svære tid, siger kongen i pressemeddelelsen.

Til det svenske medie Expressen oplyser pressechefen for det svenske kongehus, at kong Carl Gustav, 74, og dronning Silvia, 77, har fået vaccinen, fordi de aldersmæssigt er i risikogruppen, og at de efter planen får stik nummer to om et par uger.

I Sverige er det ellers besluttet, at de +70-årige først skal vaccineres i fase to, som tidligst begynder i begyndelsen af februar.

Det er ikke oplyst, hvorfor kongeparret har fået vaccinen allerede nu.

Danmarks dronning Margrethe fik den første vaccination mod coronavirus 1. januar.

