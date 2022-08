Kong Harald er indlagt på hospital i Oslo med feber

Norges kong Harald er torsdag blevet indlagt på Rikshospitalet i Oslo for at blive udredt for en febersygdom.

Det oplyser kongehuset.

Ifølge NRK deltog den 85-årige konge i sidste uge i en VM-sejlads i Geneve i Schweiz. Den havde han trænet til, samtidig med at han udførte sine pligter som konge.

Kong Harald har de sidste par år flere gange været indlagt.

I begyndelse af 2020 blev han indlagt på Rikshospitalet for svimmelhed. Han blev raskmeldt og udskrevet et par uger senere.

Senere på året blev han indlagt på ny. Her gennemgik han en vellykket hjerteoperation, hvor han fik indsat en ny hjerteklap.

Harald er født i Norge i modsætning til sin far, kong Olav, og sin bedstefar, kong Haakon. De var begge prinser født i Danmark.

Haakon blev Norges konge, da den norsk-svenske union blev opløst i 1905.