Kong Harald indlagt

Kong Harald er blevet indlagt på Rikshospitalet i Oslo.

Det skriver VG på baggrund af en pressemeddelelse fra det norske kongehus.

Kongehuset fortæller, at det er en infektion, der gør, at kongen nu er indlagt, og han forventes at tilbringe nogle dage på hospitalet. Han skulle efter planen have deltaget i fejringen af den nationale veterandag mandag.

Noget tyder på, at kongens helbred skranter. Tilbage i december var han nemlig også indlagt i nogle dage, og også her skyldtes det en infektion.

Ifølge kongehusets pressemeddelelse er kongens tilstand stabil.

Mediet VG er til stede ved Rikshospitalet, hvorfra de beretter, at en indgang til akutafdelingen er spærret af, og at der kort før klokken 9.30 ankom en ambulance og en sort Volvo.

De har kontaktet kongehuset for en kommentar, men det har kongehuset afvist.

Kong Harald har sin egen læge på Rikshospitalet, Bjørn Bendz, som vil stå for behandlingen af infektionen.