Konge vækker opsigt: - Det er forfærdeligt

Kong Carl Gustaf ærgrer sig over den grundlovsændring, der betød, at hans ældste datter skal være regent frem for hans søn

Det er ikke kun i det danske kongehus, der diskuteres titler for tiden.

Også i Sverige er titler og arvefølge tilsyneladende på tapetet. I hvert fald vækker kong Carl Gustaf opsigt i flere både svenske og norske medier med en udtalelse, som han kommer med i en ny dokumentar med titlen 'Sveriges sidste konge', der får premiere på svensk tv 8. januar.

Her fortæller han nemlig ifølge både SVT, Aftonbladet og Dagbladet, at han mener, det er uretfærdigt, at hans søn, prins Carl Philip, blev frataget kravet på at arve tronen efter sin far et halvt år efter sin fødsel, da grundloven blev ændret, så prinsens storesøster, kronprinsesse Victoria, kunne overtage hvervet.

Fra venstre er det prinsesse Sofia, prins Carl Philip, kronprinsesse Victoria og hendes mand, prins Daniel. Foto: Albert Nieboer/Ritzau Scanpix

- At have love, der fungerer med tilbagevirkende kraft, er ikke klogt, mener jeg fortsat, siger kongen blandt andet i dokumentaren.

- Min søn, prins Carl Philip, blev født, og pludselig ændrede man det, så han mistede det hele. Det er ganske underligt, synes jeg, lyder det desuden fra kongen.

'Uretfærdigt'

Ifølge SVT, der også står bag dokumentaren, bliver kongen spurgt, om han mener, det er uretfærdigt, at hans søn er rykket ned i arvefølgen som følge af grundlovsændringen.

- Ja, det synes jeg. Som forælder synes jeg, at det er forfærdeligt, svarer han ifølge mediet.

Kongen mener, at grundlovsændringen har styrket monarkiet som institution - den skulle bare ikke have været gældende med tilbagevirkende kraft.

- Vi forsøgte at sige, at man skulle have haft is i maven, siger kongen i den forbindelse.

I det danske kongehus blev det i efteråret besluttet, at prins Joachims børn skulle fratages deres titler som prinser og prinsesser fra 1. januar. Læs mere om sagen her.

Se eller gense prins Joachims reaktion på den beslutning herunder:

