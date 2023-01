Kun i Ekstra Bladet

Det danske kongehus har gennemlevet, hvad der må betegnes som et såkaldt annus horribilis i 2022.

Først var der Herlufsholm-krisen, der opstod i kølvandet på TV 2's dokumentar 'Herlufsholms hemmeligheder', hvor overgreb, vold og mobning på skolen blev afdækket.

Kronprinsparret havde svært ved at redegøre for, hvordan man kunne betale skolen penge, samtidig med at man ville bekæmpe mobning.