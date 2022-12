Kongehuset afviser blankt: De er IKKE blevet spurgt

'Medlemmer af kongehuset har afvist at kommentere indholdet i denne serie.'

Sådan lyder det i begyndelsen af den spritnye Netflix-dokumentar om prins Harry og hertuginde Meghan, 'Harry og Meghan', der har haft premiere på streamingtjenesten torsdag morgen.

Det er dog en lodret løgn. Ifølge BBC og flere andre britiske medier afviser kongehuset nemlig blankt, at man skulle være blevet bedt om at forholde sig til dokumentaren.

'Buckingham Palace og Kensington Palace oplyser, at hverken de eller nogen andre medlemmer af kongehuset er blevet bedt om at kommentere indholdet', skriver BBC i en liveblog, hvor de dækker reaktioner på dokumentaren.

Her fremgår det desuden, at man fra kongehusets side ikke har tænkt sig at kommentere dokumentaren foreløbigt.

Dokumentaren viser en lang række private billeder og videoer af Meghan og Harry. Foto: Netflix

Ikke mange nyheder

Det er da heller ikke, fordi der er så voldsomt meget at kommentere.

En lang række seere har allerede været efter dokumentaren på sociale medier for at være kedelig, og Ekstra Bladet kunne da også ved selvsyn konstatere, at der ikke er mange nyheder at hente i den stort anlagte dokumentarseries tre første afsnit.

Dokumentaren, der er baseret på interviews med Harry og Meghan, deres venner og familie samt arkivmateriale, fokuserer i stedet på den rosenrøde historie om, hvordan de mødte hinanden gennem en fælles ven på Instagram, og på den opvækst, der har præget dem hver især.

Meghan fortæller desuden mere om den racisme, hun har været udsat for i løbet af sit liv, og som hun også tidligere har fortalt, at hun fik at føle fra medlemmer af kongehuset, da hun og Harry ventede deres første barn, Archie.

Dokumentarserien følges op af yderligere tre afsnit på Netflix torsdag 15. december.

