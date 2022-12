Kongehuskommentator: - Nu er de helt ude

Det er første gang nogen sinde, at kong Charles leverer den traditionsrige juletale til briterne.

Og det gjorde han godt, hvis man spørger Ekstra Bladets kongehuskommentator Kim Bach.

- Det var fantastisk. Jeg har stadig tårer i øjnene, siger Kim Bach.

- Talen bærer meget præg af at være en prædiken. Talen handler om at gøre det gode ved hjælp af det lys, Jesus Kristus har bragt ned på jorden. Det bliver et gammelt billede på, hvad konger og dronninger kan, de formidler guds lys til folket, den historie genfortæller han. En historie hans mor også brugte. De får fortalt alle, hvem der har direkte kontakt til gud, siger Kim Bach.

Indledningsvis fortæller kong Charles, at talen bliver holdt fra St. George's Chapel ved Windsor Castle, hvor hans mor dronning Elizabeth og hans far prins Philip er begravet. Men selvom talen ikke blev holdt fra Buckingham Palace vælger kong Charles ikke at bryde med traditionen.

- Han holder sig snor lige i sin mors måde at gøre tingene på, siger Kim Bach.

Der er kridtet op

Det er kun anden tale kong Charles holder efter sin mors død. I første talte nævnte han begge sine sønner kronprins William og prins Harry. Men i juletalen nævnte kong Charles kun sin førstefødte søn kronprins William, i forbindelse med et besøg i Wales.

- De er skrællet fra i den bibelske handling. Nu er de helt ude i kulden, nu er det sagt for den største prædikestol, siger Kim Bach.

Ifølge Kim Bach var der ingen slinger i valsen under talen, og kong Charles signalerer til befolkningen, at alt er ved det gamle igen.

