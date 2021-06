Kongelig skilsmisse officiel: Undgår retssag

Efter 13 års ægteskab er den britiske dronning Elizabeths ældste barnebarn, Peter Phillips, og hustruen Autumn Phillips nu officielt blevet skilt.

Det bekræfter det nu forhenværende par i en pressemeddelelse, som er sendt til flere britiske medier, blandt andre Daily Mail.

'Selvom dette er en trist dag for Peter og Autumn, vil de fortsætte med at sætte deres to vidunderlige døtre, Savannah og Islas, opdragelse og velbefindende i første række', lyder det i meddelelsen, som fortsætter:

'Både Peter og Autumn er glade for at have indgået forlig med børnene forrest i deres tanker og beslutninger'.

De britiske medier beskriver Peter Phillips som dronning Elizabeths yndlingsbarnebarn. Foto: Toby Melville / Ritzau Scanpix

Peter og Autumn Phillips blev separeret i 2019, og siden har de arbejdet på at dele det fælles bo imellem sig. I maj kunne flere britiske medier rapportere, at der ventede en offentlig retssag forude.

Men den har parret med forliget nu undgået.

Ifølge Daily Mail har Peter Phillips en estimeret formue på 14,4 millioner pund, svarende til omkring 124 millioner danske kroner.

Autumn Phillips er fra Canada, men hun bliver ifølge flere medier boende i Storbritannien af hensyn til deres to døtre.

