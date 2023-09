Kongeligt bryllup: Her sker det

Prinsesse Märtha Louise og shamanen Durek Verrett skal giftes den 31. august 2024.

Det skriver B.T.

- Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har i dag meddelt, at de gifter sig i august 2024. I den anledning sender Kongeparret og Kronprinsparret deres lykønskninger, skriver det norske kongehus i en meddelelse.

Bryllupsplanerne blev offentliggjort på prinsessens Instagram, hvor hun løftede sløret for, at brylluppet skal holdes på 'det historiske Hotel Union i Geiranger'.

- Vi er utrolig glade for at kunne fejre kærligheden i de smukke omgivelser i Geiranger. Det betyder meget for os at samle vores kære på et sted, der er så rigt på historie og intense naturoplevelser, skriver hun i opslaget.

Parret har været sammen i flere år, hvor de løbende har fået opmærksomhed for deres optræden. De blev forlovet i 2022.

Annonce:

Der opstod blandt andet kontroverser, efter at parret var på en foredragsturné 'Prinsessen og shamanen', hvor flere mente, at prinsesse Märtha Louise udnyttede sin titel.

Derudover har amerikanske Durek Verrett tidligere hævdet, at en medaljon kurerede ham for coronavirus.

Den samme medaljon blev sat til salg for 222 dollar, svarende til 1600 kroner. Han blev derefter anklaget for kvaksalveri.

Det fik i november 2022 prinsessen til at frasige sig sine officielle pligter. Hun repræsenterer derfor ikke længere det norske kongehus officielt, men har beholdt sin titel.

Med ringen på fingeren får Durek Verrett ingen royale titler eller beføjelser.

Parret vil dog deltage i familierelaterede arrangementer og idrætsarrangementer, hvor der er tradition for, at hele kongefamilien deltager sammen.

Prinsesse Märtha Louise har tre døtre fra et tidligere ægteskab med den nu afdøde forfatter Ari Behn.