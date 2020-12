Kongen kritiserer corona-håndtering: - Jeg mener, vi har fejlet

Den svenske konge, Carl Gustaf, ser i et interview med tv-stationen SVT tilbage på året, der gik.

Netop 2020 beskriver kongen som 'et forfærdeligt år', hvor han mener, at Sverige er mislykkedes med at redde liv under coronapandemien.

Den 74-årige konge fortæller, at han er skuffet over håndteringen af coronakrisen i Sverige, hvor knapt 8000 personer har mistet livet med virussen.

- Jeg mener, at vi har fejlet. Vi har et stort antal, der er døde, og det er forfærdeligt. Det er noget, vi alle lider under, lyder kritikken fra Carl Gustav.

I Danmark er der siden starten af coronapandemien registreret 975 dødsfald. Se de nyeste smittetal i videoen her.

Har ikke fået mulighed for at sige farvel

Kongen kritiserer, hvordan mange ikke har haft mulighed for at sige farvel til deres kære, som er gået bort. Det finder kongen dybt beklageligt.

- Det svenske folk har lidt kolossalt under svære forhold. Ikke at kunne tage afsked med sine familiemedlemmer. Jeg mener, det er en tung og traumatisk oplevelse ikke at kunne tage en varm afsked, lyder det yderligere fra kongen.

Kongen bliver ligeledes spurgt i interviewet om, hvorvidt han er bange for selv at blive smittet. Til det kan kongen ikke lægge skjul på, at han begynder at kunne mærke frygten for sygdommen, som begynder at være tæt på.

- Det er ikke det, man ønsker sig, lyder det.

