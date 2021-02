Kongens liv bliver dramaserie

Snart kan den svenske konge, dronning Margrethes fætter, 74-årige Carl Gustaf opleve sig selv og sit liv på skærmen i en tv-serie i stil med 'The Crown'.

Det skriver det internationale filmblad Variety.

Serien, hvor man følger hans liv fra tronarving til jobbet som konge af Sverige, skabes i et samarbejde mellem TV4, C More og produktionsselskabet Filmlance og er netop nu under udvikling.

- Vi vil skildre en person, som trænes til at blive noget, han ikke er. Vi vil se, hvordan personer omkring ham forsøger at forandre ham, siger Josefine Tengblad, dramachef på TV4 og og C more til Variety.

Ligesom i 'The Crown' skal årenes hændelser og forandringer i samfundet skildres ud fra hoffets perspektiv.

-Men modsat 'The Crown', der handler om, hvordan kongelige personer på forskellig vis påvirker store hændelser i samfundet, er det i Sverige snarere samfundet, der påvirker den kongelige familie, forklarer manuskriptforfatter Åsa Lantz til Dagens Nyheter.

Ifølge hende er hoffet informeret om serien. Hun har bevidst valgt ikke at tale med kongefamiliens medlemmer.

- Jeg tror, det er godt med lidt afstand for at holde sig helt fri og ikke komme til at tage særlige hensyn til enkelte personer, fortsætter hun, hvis helt store drøm, er at få 41-årige Joel Kinnaman, der blandt andet er kendt fra 'Robocop', til at være med.

Seriens manuskriptmager, ser meget gerne, at 'Robocop'-stjernenJoel Kinnaman får rollen som Carl Gustaf, Foto: Kerry Hayes

Uro hos hoffet

Margareta Thorgren, informationschef ved det svenske hof, bekræfter over for Dagens Nyheter at man har været i kontakt med produktionen.

- Det er klart, der er visse bekymringer. Jeg tror altid, at der vil være en vis uro, hos mennesker vil liv skal filmatiseres, siger hun og giver udtryk for vigtigheden af, at de helt faktuelle scener i serien kommer til at ligge så tæt på sandheden som muligt.

Carl Gustaf fik i sidste måned sit corona-priks. Men mens han nu ikke behøver være så bekymret for sit eget heldbred, venter nye bekymringer. Foto: Sara Freiberg/Royal Court/Ritzau Scanpix

- Fakta skal skildres korrekt, men hvad gælder de mere dramatiserede del i serien, så er der naturligvis en vis kunstnerisk frihed, som vi ikke er herre over.

I første omgang bliver serien på seks afsnit, men der ventes flere sæsoner, skriver Variety.