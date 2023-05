Kroningskrise: Glimrede ved sit fravær

I bedste britiske stil kunne kong Charles lørdag lade sig krone i regnvejr sammen med sin Camilla, der ligeledes blev kronet og dermed gik fra at være dronning-gemalinde til nu at være dronning.

Sidste gang, englænderne kunne krone en ny regent, var i 1953, da kong Charles' mor, dronning Elizabeth, blev kronet som dronning. Hun var 25 år, da hun satte sig på tronen, mens hendes søn er 74, nu når han indtager tronen.

Statsledere, religiøse ledere, nobelprismodtagere og medlemmer af den kongelige familie deltog i kroningsceremonien i Westminster Abbey, hvor ærkebiskoppen af Canterbury forestod begivenheden.

Fra Danmark deltog kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, mens dronning Margrethe måtte blive hjemme på grund af genoptræningen efter sin rygoperation i februar.

Med æble, scepter og kongekrone indtog kong Charles den britiske trone 70 år efter, hans mor gjorde det i 1953. Foto: Kirsty Wigglesworth/Ritzau Scanpix

Ingen kroning uden krise

Krisen i det britiske kongehus viste dog også sit ansigt under kroningen af kong Charles.

Prins Andrew blev buhet ud af Buckingham Palace, hvor dele af publikum råbte, da han kørte forbi, berettede The Guardian.

Det skabte også overskrifter, at prins Harry, der ankom uden sin familie, som var blevet hjemme i Californien, blev henvist til tredje række i kirken. Her fik han selskab af den føromtalte skandaleramte Prins Andrew, der havde fået samme placering.

Sidste år indgik Prins Andrew et forlig med Virginia Giuffre, der anklagede ham for at have seksuelt misbrugt hende i 2001. Dengang var hun kun 17 år.

Både prins Andrew yderst til venstre og prins Harry yderst til højre var henvist til skammekrogen på tredje række i kirken under kroningen. Foto: Yui Mok/Ritzau Scanpix

Blev væk fra balkon-hyldest

Efter ceremonien kørte den nyslåede kong Charles og dronning Camilla tilbage til Buckingham Palace i en karet som en del af et større optog igennem London.

Kong Charles og dronning Camilla hilste på de fremmødte fra balkonen på Buckingham Palace sammen med medlemmer af den kongelige familie, hvor fly fra det britiske luftvåben - Royal Air Force - ved samme lejlighed fløj over slottet og folkemængden.

Siden 1902 har nye monarker også hilst på folkemængderne på The Mall fra Buckingham Palace-balkonen efter kroningen, og der var stor spænding om, hvorvidt prins Harry ville deltage her.

Ud på balkonen trådte i sidste ende kong Charles og dronning Camilla ud sammen med prins William og prinsesse Kates børn. Men kongesønnen prins Harry glimrede altså ved sit fravær fra balkonen, hvor hans far og resten af kongefamilien modtog folkets hyldest.

Ifølge BBC var prins Harry slet ikke inviteret til at være med på balkonen.

Den nyslåede konge og dronning af Storbritannien og Commonwealth på balkonen på Buckingham Palace. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Dramatisk demonstration

Londons politi anholdt seks demonstranter, der skulle være tilknyttet den anti-monarkistiske gruppe Republic. Demonstranterne var på vej mod Trafalgar Square i centrum af London, og blandt de anholdte var blandt andet lederen af Republic, Graham Smith.

Til BBC satte han inden sin anholdelse spørgsmålstegn ved, om traditionen i sig selv var et gyldigt argument for at afholde en overdådig ceremoni.

- De fleste mennesker kan ikke huske sidste gang, så det er ikke en tradition, der har betydning for nogen, sagde han.

Republic forventede, at op mod 1000 demonstranter ville samle sig for at vise deres utilfredshed med institutionen. Demonstranterne havde taget skilte med, hvor der stod 'Afskaf monarkiet' og 'Ikke min konge'.