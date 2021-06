Lagt for had: Nu er hun fyret

Forfatter og klummeskribent på The Telegraph Julie Burchill er kommet på glatis, efter hun forleden delte et tweet i anledning af, at prins Harry og hertuginde Meghan annoncerede, at de var blevet forældre til en lille pige, der har fået det meget specielle navn Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

I tweetet jokede Julie Burchill med navnet og foreslog, at Harry og Meghan i stedet gav den lille pige navnet Georgina Floydina med henvisning til amerikanske George Floyd, der sidste år blev dræbt under tragiske omstændigheder af en politimand i USA.

'Sikke en spildt mulighed. De kunne have kaldt hende Georgina Floydina,' lød det oprindeligt i tweetet.

Det fik hurtigt en lang række vrede Twitter-brugere til tasterne, som påpegede, at tweetet var racistisk. Siden slettede Burchill både sit tweet og sin Twitter-profil.

Harry og Meghans datter kom til verden i torsdags. Siden har der været stort fokus på deres valg af navn, som blandt andre hylder Harrys afdøde mor, prinsesse Diana. Foto: Adrian Dennis/WPA

Fyret

Selvom tweetet er slettet, har det alligevel nu fået store konsekvenser for Burchill.

Hun er nemlig angiveligt blevet fyret som skribent på The Telegraph i kølvandet på episoden, skriver flere medier, heriblandt Independent.

'Jeg er blevet fyret fra The Telegraph. Det har været nogle dejlige fem år, og jeg vil altid være taknemmelig for, at de har sat en stopper for mine vilde år,' skriver Burchill selv i et opslag på Instagram og fortsætter:

'Men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke ofte har brokket mig til min mand over, at de afviser mine grænsesøgende klummer og idéer for i stedet at give mig andre, som jeg alligevel har lavet. Fremad og opad,' skriver hun.

Her ses tweetet, som siden er blevet slettet. Foto: Twitter

Over for The Sun har The Telegraph ikke ønsket at kommentere Burchills udlægning af sagen, men de understreger, at de ikke har noget ansvar for, hvad der bliver publiceret på sociale medier som Twitter.

