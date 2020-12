Lander ny stor aftale

Det er godt et år siden, at prins Harry, og hans hustru, hertuginde Meghan, trak sig som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus til fordel for et selvfinansieret og mere privat liv i USA.

I efteråret indgik parret en aftale med Netflix om at udvikle dokumentarer, film, serier og børneprogrammer, og nu har parret landet endnu en stor streamingaftale.

Prins Harry og hertuginde Meghan har slået sig sammen med musiktjenesten Spotify og vil gennem deres nyoprettede produktionsselskab Archewell Audio udvikle podcasts og programmer, der skal underholde, oplyse og inspirere.

Parret skal også selv være værter i flere af udsendelserne, oplyser Spotify i en pressemeddelelse.

'At fortælle og lytte til opløftende og underholdende historier har været vigtigt i mange menneskers liv det forgangne år','siger parret i pressemeddelelsen.

'Under dette eksklusive partnerskab vil Archewell Audio udnytte Spotifys globale rækkevidde - med 144 millioner Premium-abonnenter og 320 millioner aktive brugere hver måned - til at fremhæve stærke og forskellige stemmer og perspektiver,' lyder det videre i pressemeddelelsen.

Parret er allerede parate med en julespecial med fortællinger om håb fortalt af en række inspirerende gæster.

De øvrige udsendelser går i luften næste år, oplyser Spotify.

'Det kan godt være, at hertugen og hertuginden af Sussex bor i Californien, men styrken i deres stemmer hviler i deres status som verdensborgere,' siger streamingtjenesten i pressemeddelelsen.