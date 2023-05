Lige før Charles' store dag: Kendt græsplæne skæmmet af gigant-penis

'Det var dog den stiveste!'.

Sådan har flere beboere muligvis tænkt, da de kiggede ud ad vinduerne i Bath, England, torsdag.

I hvert fald hvis de er så heldige at eje et af de mange posh gamle hjem fra det 18. århundrede, der ligger ved det berømte Royal Crescent.

Husene danner en halvmåne ved området, der er kendt verden over for at have 'den perfekte græsplæne', men det er samtidig på denne lokation, at der lørdag skal foregå en stor royal kroningsfest for briterne.

Plænen er dog ikke længere helt perfekt, vil nogle måske mene, efter at spøgefugle har 'kørt den ind med penis'.

Synet, der mødte folk torsdag morgen, var således ifølge en lang række britiske medier en gigantisk fallos, der er kreeret i det ellers så fine græs.

Motivet går nu verden rundt, og det har blandt andet nået spalterne i kulørte medier som The Mirror, Huffington Post, New York Post og mange flere, ligesom billederne af pranken er gået viralt på eksempelvis Twitter.

Visse skeptikere har på Twiitter bedyret, at billederne kan tænkes at være falske eller manipuleret, men flere brugere med lokalkendskab bekræfter dog i diverse tråde, at den skam er god nok, ligesom de virale fotos af herligheden er distribueret af et kendt britisk nyhedsbureau med afdelinger i hele landet.

Normalt ville det måske ikke skabe den store penis-panik, at nogen havde 'vandaliseret' det grønne element. Græs kommer, og græs går. Ellers slås med en maskine, om man vil.

Det når dog ikke at gro, om man så må sige, tilstrækkeligt til, at den store penis ved naturens hjælp er væk til lørdag, hvor der skal afholdes party på stedet. En stor kroningsfest med georgisk tema er således planlagt til ære for kong Charles III's kroning i Westminster Abbey i London.

Overalt i Storbritannien holder folk lignende gadefester for at markere den historiske begivenhed, men de færreste nok med deres helt eget penis-motiv.

Ingen greenkeepers eller andre med relation til Royal Crescent har angiveligt endnu udtalt sig til britiske medier om hændelsen.