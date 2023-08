Det er nu den fuldkomne lykke for den svensk-malaysiske prinsesse Sofie Louise Johansson, der i 2019 blev gift med den malaysiske kronprins Tengku Muhammad Fa-iz Petra.

Parret har nemlig fået en lille ny prins til tronen, og selv om hans officielle navn bliver Tengku Muhammad Johan Petra Bin Tengku Muhammad Fa-iz Petra, så vil den unge mands kaldenavn slet og ret være 'Johan'.

Her ses lille prins Johan med sin svenske kyse. Foto: Privat

Prinsesse Louise af Malaysia, som hun officielt hedder i sit nye hjemland, viser sammen med sin mand stolt deres en uge gamle søn frem på Instagram.

De fortæller desuden også lidt om den specielle ceremoni, familien har afholdt for den lille ny i Malaysia.

Mødtes i London

Prinsesse Louise er 37 år og kommer fra Linköping i Sverige.

Men det var i London, at det malaisiske kronprinspar traf hinanden, og senere blev de så gift i Kota Bharu.

Prinsesse Sofie Louise Johansson blev i 2019 blev gift med den malaysiske kronprins Tengku Muhammad Fa-iz Petra. Foto: Privat

Kun få dage efter lille Johans fødsel blev prinsens navn meldt ud til landets befolkning, og her stod det klart for alle, at prinsessens hjemland skulle hædres i sønnens navn - nemlig med kaldenavnet 'Johan'.

Desuden var lilleprinsen på sit første officielle foto iklædt en svensk babykyse, hvilket også afveg en hel del fra den vanlige malaysiske babybeklædning. Kysen er af mærket Newbie.

Ifølge prinsesse Louises opslag på Instagram blev Johan behørigt og traditionelt budt velkommen til livet ved en såkaldt 'Aqiqah', hvor man efter muslimsk tradition ofrer et dyr.

Det er en ged for en pige og to geder for en dreng.

Der er kort sagt stor glæde i det royale palads.

