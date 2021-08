Luften er iskold

Meghan, hertuginde af Sussex, vil fortsat ikke have noget som helst at gøre med sin kontroversielle far, der ellers prøvede at klinke skårene ved at sende dyre blomster til hendes 40 års fødselsdag for nylig

Føljetonen om hertuginde Meghan og hendes opmærksomhedskrævende, problemskabende far, Thomas Markle, fortsætter.

Deres indbyrdes relation har været iskold, siden datteren i 2018 giftede sig med prins Harry, og de har et mere end anstrengt forhold. Ja, faktisk har de i nyere tid slet ikke haft et af slagsen.

Faderen deltog på grund af sygdom ikke ved vielsen, hvilket mange tolkede som et krisetegn, men senere var der ingen tvivl: Hertuginde Meghan gider ikke sin far.

I kølvandet på brylluppet fulgte nemlig en række episoder, hvor Thomas Markle blandt andet beskyldte hertuginde Meghan for den ene mere grumme ting end den anden og talte ondt om hende til diverse medier.

Han lukrerede også på datterens kendis-status ved blandt andet at planlægge arrangerede paparazzi-billeder af sig selv for ussel mammon. Når han da ikke fornøjede sig med at røbe hemmeligheder om hende til pressen.

Thomas Markle har hele tiden ment, at datteren aldrig var blevet gift med prins Harry - eller var blevet til noget i det hele taget - uden ham. Datteren er åbenlyst ikke enig, og har til gengæld kvitteret med at kappe alle bånd til sit ophav.

En gul rose for hvert barnebarn

Men nu skal det være anderledes, hvis det står til Thomas Markle. Da hertuginde Meghan i sidste uge fyldte 40, sendte faderen således, ifølge mediet TMZ, en stor buket blomster til en værdi af mere end 1500 kroner til datteren.

Der var tale om 12 røde roser med to gule i midten, der skulle symbolisere hans to børnebørn prins Archie og prinsesse Lilibet.

- Tillykke til 'min bønne' sagt i kærlighed og med ønsket om en lysere fremtid, lød teksten på et lille kort vedlagt blomsterne - et kort, den britiske avis The Sun har set og beskriver.

Hertuginde Meghans far, Thomas Markle, som ikke altid taler pænt om datteren. Nu kommer han dog med en udstrakt hånd. Foto: Ritzau Scanpix

Blomsterne faldt dog bogstaveligt talt ikke i god jord. TMZ beretter således, at datteren overhovedet ikke har reageret på gaven fra farmand.

- Det er fint. Jeg håber bare, hun er glad for den, udtaler Thomas Markle til TMZ og fortæller samtidig, at han inkluderede børnebørnene symbolsk i gaven, fordi han håber at være en del af deres liv i fremtiden.

Og det er der en god grund til, at deres bedstefar føler: Han har endnu til gode at møde dem begge. Prins Archie er to år gammel. Prinsesse Lilibet blev født i juni i år.

