Må aflyse igen: Norsk konge ramt af sygdom

Det norske kongehus meddeler, at kong Harald er syg og dermed ikke er i stand til at gennemføre sine forpligtelser tirsdag

Den norske kong Harald har set bedre dage.

Det er meldingen i den korte pressemeddelelse, som det norske kongehus har sendt ud mandag aften.

Her kan man læse, at den norske konge er blevet ramt af sygdom og derfor må aflyse det arrangement, han skulle have deltaget i tirsdag.

'Hans Majestæt Kongen blev i aftes sygemeldt på grund af en forkølelse. Han rådes til at tage det roligt de næste par dage. Kongen kan derfor desværre ikke gennemføre morgendagens planlagte program i Skaun', skriver det norske kongehus på deres hjemmeside.

Krykker og trapper var en uheldig kombination for norske kong Harald. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Faldt på trappen

Det har da også været et prøvende år for den 86-årige konge af Norge.

I foråret blev han indlagt på hospitalet med en infektion, hvorfor han måtte bruge et par dage på Rikshospitalet i Oslo.

Og da han var på statsbesøg i Danmark i juni gik det også galt, da kongen ankom på krykker på Nordre Toldbod i København.

Kongen faldt, idet han skulle til at give hånd til dronning Margrethe, som stod klar med hånden fremme til at hilse på sin kongelige kollega og halvfætter. Han blev dog hurtigt hjulpet op igen af folkene omkring sig.

Kongen fik hurtigt assistance. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Skrantende helbred

Den 86-årige konge var også indlagt med en infektion i december sidste år.

Generelt har han de seneste år flere gange været forbi hospitalet.

I begyndelsen af 2020 blev han indlagt på Rikshospitalet for svimmelhed. Han blev raskmeldt og udskrevet et par uger senere.

Senere på året blev han indlagt på ny. Her gennemgik han en vellykket hjerteoperation, hvor han fik indsat en ny hjerteklap.

Han blev senest opereret i 2021 for en seneskade over højre knæ. Den operation var vellykket, og kongen blev senere erklæret i fin form.