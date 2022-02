Må ikke få vished om regningen

Britisk politiker vil have svar på, om skatteborgerne er med til at finansiere det 106 millioner kroner kostbare forlig, som prins Andrew tidligere på måneden indgik med Virginia Giuffre. Men gamle regler forhindrer Underhuset i at diskutere de kongelige

Det bliver formentlig aldrig offentligt kendt, om de britiske skatteborgere er med til at betale en del af det 106 millioner kroner forlig, som prins Andrew tidligere på måneden indgik med 38-årige Virginia Giuffre, der mener sig sexmisbrugt af prinsen som 17-årig.

Det til trods for, at et britisk parlamentsmedlem fra Labour Andy McDonald har bedt stabschefen i Downing Street, Stephen Barclay, om at svare på, om på skatteborgerne er med til at finansiere regningen for forliget.

En række sære gamle regler sætter nemlig strenge restriktioner for, hvad Underhuset må diskutere i forhold til den kongelige familie Det skriver blandt andre The Sun .

Helt konkret ønsker Andy McDonald svar på, om der er eller ikke er udbetalt penge fra The Sovereign Grant - en slags løn løn til de kongelige, finansieret af skattekroner.

- At rejse spørgsmål om den kongelige familie i Underhuset er fyldt med vanskeligheder, siger Andy McDonald.

61-årige prins Andrew har dog ikke modtaget penge fra The Sovereign Grant, siden han i 2019 trak sig fra sine forpligtelser, efter han i et meget omtalt interview med BBC om hans mangeårige forhold til den skandaleramte amerikanske rigmand Jeffrey Epstein sagde, at han ikke kunne huske at have mødt Virginia Giuffre.

Siden har sagen belastet ham i en sådan grad, at han er blevet strippet for alle militære titler og alle roller som protektoritler.