Mand anholdt: Kastede patroner mod Buckingham Palace

Under en uge inden kong Charles store kronings-weekend har britisk politi afspærret et område ude foran Buckingham Palace.

Det skyldes, at de tirsdag aften omkring klokken 19:00 lokal tid - hvilket vil sige klokken 20:00 dansk tid - har anholdt en mand for at kaste patroner til et haglgevær ind på paladsets område, ligesom han også er anholdt for mistanke om at være i besiddelse af et ulovligt våben.

Manden havde desuden angiveligt det, der af britisk politi bliver beskrevet som 'en mistænkeligt udseende taske' med sig.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt BBC, Daily Mail og Telegraph.

Efter at tasken af eksperter blev undersøgt, har en kontrolleret eksplosion af tasken fundet sted foran paladset. Det er endnu uklart for offentligheden, hvad der befandt sig i den mistænkelige taske.

Hverken kong Charles eller hans hustru, Camilla, befinder sig på paladset, oplyser BBC. Mediet beretter videre, at der ikke er nogen meldinger om affyrede skud eller om sårede personer.

Manden er nu i politiets varetægt.