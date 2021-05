Massiv kritik af prins Harry: 'Gå hjem med dig'

Der blev talt om lidt af hvert, da prins Harry gæstede skuespilleren Dax Sheperds podcast for at tale om mentale problemer.

Under udsendelsen kom de to nemlig på, hvordan det har været for Harry og Meghan at blive forfulgt af fotografer, der gerne ville have billeder af parrets private liv.

Her faldt snakken på 'the first amendment' (tillæg) til den amerikanske forfatning, der sikrer fri tale, religion, forsamlingsfrihed, pressefrihed og retten til at stille forslag til regeringen.

Og der kom prinsen altså ud på glatis.

- Jeg har så meget, jeg gerne vil sige om the first amendment, for jeg forstår stadig ikke helt, hvad det er, men det er helt fjollet, lød det inden han fortsatte:

- Jeg vil ikke ned ad den vej, fordi det er et stort emne, og jeg forstår det ikke helt, fordi jeg kun har været her i kort tid, men du kan finde et smuthul i alt, fortalte prinsen.

Ikke til at klare

Og udtalelsen fra en britisk royal om, at retten til ytringsfrihed USA skulle være 'fjollet', har mildt sagt bragt sindene i kog på de sociale medier.

Kritikerne af udtalelsen pointerer, at Harry er gæst i USA, og at han bare kan tage hjem igen, hvis han ikke er vild med den måde, de gør det på i Guds eget land.

'Don't let the door knob hit you, Windsor,' skrev tv-værten Laura Ingraham på Twitter - omskrevet til dansk betyder det, at hun ikke vil savne prinsen.

'Prins Harry, der angriber USA's first amendment, fortæller dig alt, du behøver at vide,' lød det fra Jack Posobiec, der er veteran fra flåden.

'Amerika siger, at prins Harry ikke er til at klare,' skrev Monica Crowley.

Nigel Farage, der var en af arkitekterne bag brexit, har også udtalt sig om prinsens kommentar.

'Det, at prins Harry vælger at tale sådan her om USA's first amendment, viser, at han har tabt. Snart vil hverken USA eller England have ham.'

Aftale med Orlando Bloom

I podcasten fortalte prins Harry endvidere, at han har fået en aftale med skuespilleren Orlando Bloom om, at de to advarer hinanden, hvis der er fotografer i området.

Han fortalte, at en fotograf havde forsøgt at klippe hul i hans hegn for at komme tæt på familien, og at der flere gange var fløjet droner over deres ejendom.

- Hvordan er det normal opførsel, hvorfor er det acceptabelt? spurgte prinsen i podcasten.

Prins Harry og Meghan Markle flyttede til Californien, efter de besluttede at forlade det britiske kongehus.