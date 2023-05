Medie undskylder til prins Harry i retten

Den britiske prins Harry formår i den grad at holde sig i mediernes søgelys.

I weekenden gjaldt det kroningen af hans far, kong Charles, hvor prins Harry tiltrak sig en stor del af opmærksomheden på grund af sit meget korte visit i hjemlandet.

Onsdag gælder det retssagen mellem prins Harry og avisen Daily Mirror, som ifølge anklagen skal have udstedt en ordre om ulovlig overvågning af prinsens telefon.

Og ifølge flere internationale medier heriblandt britiske Sky News bød første retsdag i sagen blandt andet på en undskyldning fra mediekoncernen bag Daily Mirror, Mirror Group Newspaper (MGN), til prins Harry.

Erkender delvist

I dokumenter, som blev offentliggjort i begyndelsen af retsmødet, fremgår det ifølge Sky News, at MGN erkender, at der er beviser for, at de har instrueret en tredjepart i at indsamle informationer om flere personer, heriblandt prins Harry, på ulovlig vis.

'MGN undskylder uden forbehold for alle tilfælde af ulovligt indsamlede informationer og forsikrer alle forurettede, at en sådan metode aldrig igen vil blive taget i brug', står der i dokumentet.

Forsvarsadvokat Andrew Green, som repræsenterer MGN, afviser dog anklagen om, at man skal have aflyttet de forurettedes telefonsvarere, ligesom han fastholder, at flere af anklagerne er forældede.

Foruden prins Harry er skuespiller Ricky Tomlinson, tidligere fodboldspiller Ian Wright og popstjerne Cheryl Cole blandt dem, der anklager Daily Mirror for ulovlig overvågning.

MGN har ikke rettet undskyldningen mod navngivne kendisser. De afviser dog alle anklager fra skuespiller Michael Turner, oplyser advokaten ifølge Sky News.

Prins Harry er ikke til stede i retten onsdag. Han skal dog efter planen vidne i sagen under et retsmøde i juni.

