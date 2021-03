Meghans far: - Jeg elsker stadig min datter

Tirsdag tog Thomas Markle, der er far til hertuginde Meghan, bladet fra munden efter beskyldningen om, at han havde 'forrådt' hende, der kom frem i klip fra Harry og Meghans interview med Oprah Winfrey.

I det britiske tv-program 'Good Morning Britain' fortalte han, at han ikke har talt med sin datter siden før hendes bryllup i maj 2018.

Alligevel er han parat til forsoning, skulle muligheden byde sig.

- Jeg er aldrig holdt op med at elske min datter. Jeg er ikke altid enig i de ting, mine børn vælger at gøre, men jeg stopper aldrig med at elske dem, og jeg elsker helt sikkert Meghan, sagde han og fortsatte:

- Hun kan være vred på mig, og hun kan tale om, hvor vred hun er, men jeg er stadig hendes far.

Svarer igen: - Jeg har svært ved at tro på det

Berørt

Han fortalte videre, at han blev meget berørt over at høre om Meghans tanker om selvmord.

- Jeg elsker min datter. Havde jeg vidst, at hun havde psykiske problemer, ville jeg have været der for hende. Men problemet er, at hun mildest talt har vendt hele sin familie ryggen - både på min og sin mors side - så hun har ikke haft nogen at række ud til, sagde han.

Hvis du har brug for hjælp mod selvmordstanker, kan du anonymt kontakte Livsliniens telefonrådgivning alle årets dage fra kl. 11 til 5. Nummeret er 70 201 201. Alle ansatte og frivillige i Livslinien har tavshedspligt, og dine oplysninger bliver derfor holdt fortrolige.

Ifølge Thomas Markle har han og Meghan ikke talt sammen, siden han afviste at komme til hendes bryllup, fordi han netop var blevet opereret efter et hjerteanfald.

Det - hævder han - har han undskyldt for 'mindst 100 gange', men han har aldrig fået svar på sine henvendelser fra Meghan og Harry.

Meghan og Harrys interview med Oprah har vakt opsigt verden over. Foto: Harpo Productions / Ritzau Scanpix

