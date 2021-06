Meghans far raser: Udnyttede Harry

Meghan Markles far har ingen problemer med at sige sin mening.

Endnu en gang er amerikanske Thomas Markle kommet i vælten, da han i et interview med '60 Minutes Australia' har fortalt, hvordan han har det med interviewet, hvor Meghan og Harry taler ud med Oprah Winfrey om deres tid i det britiske kongehus.

Interviewet har givet genlyd. Foto: Ritzau/Scanpix

Thomas Markle er nemlig bestemt ikke tilfreds med Oprah Winfrey.

- Jeg har ting at sige. Oprah Winfrey, jeg mener, hun udnytter Meghan og Harry. Jeg tror, hun bruger dem til at opbygge sin kanal og nye shows. Jeg tror, hun udnytter en svag mand, og får ham til at sige ting, som man ikke skal sige på tv, lyder det.

Oprah Winfrey har dog allerede sin egen kanal, og hun har også allerede flere shows.

Men selvom kritikken måske ikke var helt berettiget, trækker Thomas Markle ikke i land i interviewet.

- Oprah vil sikkert være uenig, måske sagsøger hun mig. Men jeg er ligeglad, siger han.

Vidste intet om fødslen

Ifølge faderen til Meghan Markle hørte han først om fødslen af sit andet barnebarn gennem en offentlig udtalelse.

I interviewet fortæller han, at han er skuffet over behandlingen.

- Jeg ser, at de begge ignorerer deres familier, og nu er de alene i det store hus. De kan sikkert have 20 mennesker boende, men det er kun de fire. Jeg tror ikke, at de kommer til at have familien ovre lige med det samme, lød det.

Thomas Markle har gjort sig utrolig upopulær hos sin datter, efter han offentligt har vist et brev fra Meghan og ikke er dukket op, når han har været inviteret.

Da Harry og Meghan i marts var gæster hos Oprah, fortalte Meghan om, hvordan presset på hende blev så stort, at hun ikke havde lyst til at leve længere.