Midt i krigen: Konge sendte takkebrev til Putin

Kong Harald fik en fødselsdagsgave af Vladimir Putin før krigen i Ukraine. Uger senere - hvor krigen var i gang - sendte den norske konge et takkebrev til den russiske præsident. Det afslører NRK

Kikkerten skal rettes tilbage til 21. februar 2022.

Kong Harald fyldte 85 år, og i den forbindelse fik han en gave af den russiske præsident, Vladimir Putin. Gaven var en 46 centimeter høj vase, oplyser det norske kongehus til det norske svar på DR NRK.

Ifølge NRK fik den norske konge gaven på den dag, hvor Putin anerkendte Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine som uafhængige.

Tre dage senere, altså 24. februar, invaderede Rusland så Ukraine.

NRK skriver, at den norske konge valgte at afbryde sin ferie og rejste hjem til Norge på grund af krigen.

Og Ifølge NRK besøgte han også ukrainske flygtninge, der var kommet til Norge.

Den norske konge sendte Putin et takkebrev 5. april 2022. Foto: Sergei BOBYLYOV/Ritzau Scanpix

Takkede midt i krigen

Ugerne gik, og krigen fortsatte i Ukraine. Men 5. april 2022 - hvor krigen var i gang - valgte kong Harald at takke Putin for fødselsdagsgaven, hvilket NRK nu kan afsløre.

Takkebrevet til den russiske præsident blev sendt fra det norske kongehus via Udenrigsministeriet og den norske ambassade i Moskva, oplyser kongehuset til NRK.

NRK har talt med politisk kommentator og tidligere diplomat Eirik Bergesen, der kalder det en 'kompliceret situation', at den norske konge modtog gaven før krigen og valgte at takke for fødselsdagsgaven, mens krigen var i gang.

Men det norske kongehus ser ingen problemer i, at kong Harald modtog en gave fra Putin. De oplyser til NRK, at kongen hvert år modtager en række gaver fra andre landes statsoverhoveder og diplomater.

Og kong Harald tager altid imod gaverne og takker for dem, siger kongehuset til det norske medie.

