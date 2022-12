Minister opfordrer: Boykot Netflix!

Der var ikke mange saftige nyheder at hente i de første tre afsnit af dokumentaren 'Harry og Meghan', der havde premiere på streamingtjenesten Netflix torsdag.

Men selvom det royale par primært brugte deres tre timers skærmtid på at vise verden et sukkersødt billede af deres parforhold, er britiske politikere i oprør over udsendelsen.

Ifølge det britiske medie Daily Mail har dokumentaren fået det konservative parlamentsmedlem fra Sussex, Tim Loughton, til at fremsætte krav om, at parret strippes for deres titler som hertug og hertuginde af Sussex.

Også den britiske beskæftigelsesminister, Guy Opperman, har ifølge mediet blandet sig i debatten.

Torsdag aften tonede han frem på skærmen på BBC i programmet 'Question Time', og her kom han med en klar opfordring til briterne: Sluk for Netflix!

- De (prins Harry og hertuginde Meghan, red.) er komplet irrelevante for dette land og for fremgangen i dette land og kongehuset, som vi alle, tror jeg, støtter, sagde han og fortsatte:

- Jeg tror ikke, at den (dokumentaren, red.) har nogen afgørende betydning for kongehuset. Jeg kommer i hvert fald ikke til at se den. Jeg vil opfordre alle til at boykotte Netflix og sørge for, at vi holder vores opmærksomhed rettet mod de ting, der faktisk betyder noget.

Prins Harry og hertuginde Meghan deler i dokumentaren private billeder og videoer fra deres liv sammen. Foto: Netflix

Kongehuset ikke spurgt

Det britiske kongehus har ikke forholdt sig til de udsagn, Harry og Meghan kommer med i dokumentaren, selvom det i begyndelsen fremgår, at de er blevet spurgt.

Flere britiske medier kunne dog torsdag berette, at kongehuset afviser overhovedet at have modtaget en sådan forespørgsel fra Netflix.

Torsdag udkom tre episoder af 'Harry og Meghan'. 15. december kan man se de sidste tre episoder på Netflix.

