Mystisk udvikling: Forsvunden prinsesse dukker op på sociale medier

Et billede af den forsvundne Dubai-prinsesse Latifa florerer i øjeblikket på de sociale medier. Det er på trods af, at ingen har hørt fra hende i månedsvis.

Det skriver BBC.

Billedet viser den unge prinsesse sammen med to andre kvinder i Mall of the Emirates, som er et stort indkøbscenter i den pulserende ørkenby Dubai.

Ifølge BBC har det ikke været muligt at afgøre, om der er tale om et ægte billede eller ej. Dog skulle en veninde til prinsessen have udtalt, at det uden tvivl er Latifa, der er på billedet.

Frygtede for sit liv

I midten af februar kom BBC i besiddelse af en hemmelig video, hvor prinsesse Latifa optræder, og hvori hun fortæller, at hun er taget til fange og frygter for sit liv.

Dog holder myndighederne i landet fast på, at prinsesse Latifa har det godt.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Prinsessen er en af 25 børn til Sheik Mohammed bin Rashid al Maktoum - overhovedet i Dubai. Hun forsøgte i februar 2018 at forlade De Forenede Arabiske Emirater, da hun følte sig indespærret og kontrolleret af sin familie.

Hun forsøgte at flygte på en båd, men blev otte dage senere fanget på det indiske ocean. Hendes far har efterfølgende kaldt det en redningsmission - dog er prinsessen ikke set offentligt siden 2018.