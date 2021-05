Nedtur for prins Christian: Melder afbud

Lørdag 15. maj er en stor dag i det danske kongehus.

Her skal prins Christian nemlig langt om længe konfirmeres fra Fredensborg Slotskirke, efter den store dag blev udskudt sidste år grundet coronapandemien.

Men selvom coronapandemien nu tillader prins Christian at afholde konfirmation, sætter den stadig sine spor. Både det svenske og norske kongehus har nemlig meldt afbud til konfirmationen, og repræsentanter fra kongehusene kommer således ikke til at være til stede på prins Christians store dag, hvilket ellers var planen.

Det skriver Se og Hør, der har fået det bekræftet af både det svenske og norske kongehus.

- Jeg kan oplyse, at ingen fra den norske kongefamilie er til stede ved hans kongelige højhed prins Christians konfirmation, skriver det norske kongehus' assisterende kommunikationschef, Sven Gj. Gjeruldsen, til Se og Hør.

Norske kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit var faddere ved prins Christians dåb og var dermed også selvskrevet til at deltage i prins Christians konfirmation og overvære ham bekræfte dåben. Coronarestriktionerne gør dog, at det norske kongehus har været nødt til at melde afbud.

Der sker flere store ting for prins Christian i år. Ud over at han skal konfirmeres, starter han også på Herlufsholm Gymnasium som kostelev. Foto: Franne Voigt

Det samme gælder ifølge ugebladet kronprinsesse Victoria, der ligeledes var fadder ved prins Christians dåb, og prins Daniel.

Det svenske hof fortæller i den forbindelse, at kronprinsesse Victoria meget gerne ville have deltaget i konfirmationen, men at hun grundet pandemien ikke har mulighed for det.

I øjeblikket anbefaler de danske myndigheder, at man fra 6. maj ikke er mere end 25 personer samlet, og da kongehuset følger anbefalingerne, har de valgt kun at invitere de nærmeste venner, familie og royale til prins Christians konfirmation.

Konfirmationen bliver således ganske anderledes, end hvad traditionen normalt foreskriver.