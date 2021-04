Nøgenprotest til royal begravelse

En kvinde mødte op til prins Philips begravelse med bare bryster. Hun kæmpede tilsyneladende for klimaet

En kvinde smed toppen til prins Philips begravelse lørdag.

Kvinden gjorde det angiveligt for at demonstrere på vegne af klimaet. Det skriver flere internationale medier som The Independent.

Ifølge øjenvidner og medier skulle kvinden have råbt 'save the planet', altså 'red planeten', da hun løb ud på vejen foran St. George's Chapel, som er den kirke nær Windsor Castle, hvor begravelsen fandt sted.

Kvinden demonstrerede tilsyneladende for klimaet. Foto: PHIL NOBLE/Ritzau Scanpix

Kvinden blev hurtigt ført væk fra stedet af politiet, som senere vendte tilbage for at samle kvindes tøj op, som hun havde smidt under protesten.

Ifølge Independent kravlede kvinden op på en statue af afdøde dronning Victoria, før politiet fik hende ned og væk fra stedet.

Royal begravelse

Prins Philip af Storbritannien blev begravet lørdag fra St. George's Chapel. Det var en noget atypisk begravelse i kraft af, at der ikke kunne være mange deltagere på grund af den igangværende pandemi.

Der var derfor blot 30 gæster i kirken, mens briterne var blevet opfordret til ikke at møde op, selvom de gerne ville vise deres respekt. Flere trodsede dog den opfordring og mødte op med blomster.