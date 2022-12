Norges konge indlagt

85-årige kong Harald, der er Norges konge, er sygemeldt og indlagt på Rikshospitalet i Oslo. Hans tilstand er stabil.

Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse.

'Kongen har fået konstateret en infektion, som skal behandles med intravenøs antibiotika og bliver derfor på Rikshospitalet i nogle dage. Tilstanden er stabil', skriver det norske kongehus på deres hjemmeside.

Ifølge det norske VG har kongen sin egen læge på Rikshospitalet, nemlig livlægen Bjørn Bendz.

Samme medie skriver også, at kong Harald i slutningen af november blev syg som følge af en forkølelse, og at kongen også i august blev indlagt på Rikshospitalet i Oslo. Også dengang havde han fået en infektion, der skulle behandles.

Harald V har været konge af Norge siden 1991. Han er søn af kong Olav V og kronprinsesse Märtha og blev født i Skaugum nær Oslo.

Han er den første norske konge, som er født i landet siden kong Olav IV i 1370.

Kong Harald har siden 1968 været gift med dronning Sonja af Norge. Sammen har de to børn: kronprins Haakon Magnus af Norge og Märtha Louise af Norge.

Sidstnævnte arbejder ikke længere for det norske kongehus, ligesom hun heller ikke er protektor for organisationer. Læs mere om den sag her: Efter kontroversielle sager: Færdig i det norske kongehus