Nu er der nyt: Det fejler han

Prins Philip har de seneste dage været indlagt på King Edwards Hospital i London, efter han har følt sig sløj i en længere periode.

Den 99-årige britiske prins kommer dog ikke til at blive udskrevet lige foreløbig - han skal nemlig være indlagt flere uger endnu for en sikkerheds skyld, mens han modtager fortsat behandling.

Det oplyser Buckingham Palace ifølge Sky News, der ligeledes for første gang oplyser, hvad prins Philip fejler, og hvorfor han er indlagt.

Prinsen, der er gift med dronning Elizabeth, er angiveligt blevet ramt af en infektion, som han lige nu er i behandling for. Ifølge en talsmand for Buckingham Palace har prins Philip det godt og tager godt imod behandlingen.

Forleden udtalte prins Philips barnebarn prins William sig for første gang om bedstefaderens tilstand. Her understregede 38-årige William, at indlæggelsen ikke var relateret til coronavirus.

- Ja, han er okay. De holder øje med ham, fortalte prins William, da han besøgte et vaccinationscenter i England.

Prins Philip og dronning Elizabeth har begge ifølge flere britiske medier fået første omgang af coronavaccinen. Foto: Paul Hackett/Ritzau Scanpix

Prins Philip blev indlagt på King Edwards Hospital tirsdag i sidste uge, og han har været indlagt lige siden.

Den 99-årige prins trådte tilbage fra sine offentlige pligter i 2017, og siden da har han haft gentagne problemer med helbreddet.

Senest i december 2019 blev han behandlet på King Edward Hospital for, hvad der af Buckingham Palace blev betegnet som en 'allerede eksisterende sygdom'.

