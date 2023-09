Nu er hun sygemeldt

Kronprinsesse Mette-Marit er blevet sygemeldt. Det meddeler det norske kongehus i en pressemeddelelse.

'Hendes kongelige højhed kronprinsesse Mette-Marit er sygemeldt fra 13. september efter råd fra hendes læge', står der blandt andet i meddelelsen.

Her fremgår det også, at sygemeldingen i første omgang er sat til at vare to uger, men at der er mulighed for, at det tager længere tid, før Mette-Marit er tilbage i royale arbejdstøj.

Misser fejring

Sygemeldingen betyder, at den norske kronprinsesse blandt andet går glip af den svenske kong Carl Gustafs regeringsjubilæum, som skal fejres i Stockholm de kommende dage.

Carl Gustaf kan 15. september fejre 50 år på tronen, og allerede i aften går det løs med festlighederne på Drottningholm Slot, hvor dronning Margrethe, dronning Anne-Marie og kronprinsparret deltager fra Danmark.

'Kronprinsessen kan desværre heller ikke deltage på amtsturen til Vestland senere i måneden, men kronprinsen gennemfører besøget som planlagt', melder det norske hof.

Kronprinsesse Mette-Marit lider af sygdommen lungefibrose, der betyder, at hun i perioder ikke kan passe sine officielle pliger.