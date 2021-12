Nu har de undskyldt

Det sidste punktum er sat i sagen mellem hertuginde Meghan og Mail on Sunday.

Efter rettens afgørelse tidligere på måneden, som faldt ud til Meghans fordel, har det britiske medie nemlig nu trykt en officiel meddelelse om sagen på forsiden, hvor de proklamerer, at de har tabt, og at der er lavet en aftale om økonomisk erstatning.

Sagen omhandlede et privat brev fra hertuginde Meghan til hendes far, som i 2019 havnede på selvsamme forside.

Det førte til en retssag, hvor Meghan i første omgang vandt over mediet, fordi hensynet til hendes privatliv og ophavsret vejede tungest. Siden er beslutningen blevet stadfæstet af højesteret, og nu er undskyldningen altså landet.

Kompliceret forhold

I foråret lagde hertuginde Meghan og hendes mand, prins Harry, alverdens medier ned efter et opsigtsvækkende interview med den amerikanske talkshow-vært Oprah Winfrey.

I interviewet fortalte hertuginden, at hun følte sig forrådt af sin far, Thomas Markle, på grund af hans samarbejde med den britiske presse.

Efterfølgende sagde Thomas Markle i et interview med 'Good Morning Britain', at han ikke har talt med sin datter, siden før hun blev gift med prins Harry i maj 2018.

- Sidste gang, vi talte sammen, var det over sms, og jeg lå i en hospitalsseng efter et hjerteanfald. Jeg var nødt til at fortælle, at jeg ikke kunne rejse for at deltage (i brylluppet, red.), lød det fra Thomas Markle.

