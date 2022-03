Nu har han betalt

Sagen mellem prins Andrew og Virginia Guiffre er nu officielt afsluttet.

Det skriver flere internationale medier - heriblandt BBC.

Ifølge dokumenter fra retten har prinsen nu betalt kvinden, der har sagsøgt ham for krænkende seksuel adfærd.

Der står ikke specifikt, hvor meget prinsen er endt med at betale, men der er tidligere blevet rapporteret, at der var tale om 12 millioner pund, der skulle gå til en fond for ofre for seksuelle krænkelser.

Dokumenterne kan også fortælle, at begge parter har valgt at betale egne omkostninger i forbindelse med sagen.

Derfor er sagen nu officielt afsluttet.

Kun penge mellem parterne

Aftalen mellem de to parter er dog kun finansiel.

Prins Andres har ikke anerkendt nogen skyld over for Virginia Guiffre, men har kun accepteret at betale beløbet, der vil gå til hendes velgørenhed for ofre.

Der er spekulationer om, hvorvidt prinsen selv kommer til at betale de mange penge, eller om den royale familie også hjælper med beløbet,

Ifølge BBC er prinsen lige nu i gang med at sælge en stor skihytte, som han ejer i Schweiz.