Nu har prins Andrew kun to valg

Der er ikke flere gode muligheder tilbage for hertugen af York, efter en dommer nægter at afvise Giuffre-sagen

Efter en dommer har valgt ikke at afvise Giuffre-sagen, er prins Andrew endt i en situation, som ikke kan vindes.

Han er så at sige 'damned if he do, damned if he don't'.

I følge flere internationale medier som The Guardian og BBC står prins Andrew overfor at skulle afgive vidneforklaring i den højtprofilerede Giuffre-retssag, efter en dommer fra New York valgte ikke at afvise sagen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Prins Andrew. Foto: Ritzau Scanpix

Seksuelt forhold til mindreårig

Det er en civil retssag, hvor han anklages for at have et seksuelt forhold til Virginia Giuffre, da hun var 17 år gammel. Sagen har fået meget medieomtale, blandt andet fordi relationen til prinsen skulle være sket gennem Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Det var sidste år at Prins Andrew blev sagsøgt af Virginia Giuffre.

Blandt andet skulle flere af overgrebene på Giuffre være fundet sted ved Epsteins forskellige boliger, hvilket blandt andet indbefatter New York, Florida og Epsteins private ø.

Andrew forsøgte ellers at få sagen afvist, da Giuffre indgik et forlig med Epstein i 2009, hvor hun ifølge Andrews advokater afgav rettigheden til at kunne sagsøge Andrew. Men det argument godtog dommeren ikke.

Det betyder, at prins Andrew nu har to valg. Han kan indgå forlig, eller han kan gå i retten. Begge muligheder stiller prinsen i en penibel situation.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

I midten er Virginia Giuffre. Foto: Ritzau Scanpix

Udspurgt om personlige forhold

I følge juridiske eksperter er det ikke hensigtsmæssigt at indgå forlig, fordi det vil koste prinsen dyrt. Penge han ikke har. Det er desuden heller ikke hensigtsmæssigt for hverken Andrew eller det britiske kongehus, da anklagerne i så fald vil stå ubesvaret hen.

Men det ser heller ikke godt ud, hvis han vælger at gå i retten. I så fald er han under ed, og han skal muligvis afgive en mundtlig forklaring, hvor han vil blive udspurgt om meget personlige forhold. Det er heller ikke optimalt for den royale familie, da retssagen vil tage fokus fra dronningen, som skal fejre sit 70'erne år på tronen i år.

Andrew har i et interview argumenteret for, at Giuffres anklager var falske, fordi hun har sagt, at prinsen skulle have svedt på hende. I følge Andrew svedte han ikke på det tidspunkt. Dokumentation for, at Andrew ikke svedte på daværende tidspunkt, er blandt andet dokumentation, Giuffres advokater vil bede om at få fremlagt under retssagen.